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أخبارمجتمع

بعد وفاة معيلها في حريق .. مفوضية حقوق الإنسان تمنح أسرة مليوني أوقية 

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

قدمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم الخميس، مليوني أوقية قديمة لأسرة تضررت من حريق في مقاطعة توجونين بالعاصمة نواكشوط، فقدت خلاله معيلها.

وأصيب في الحريق أربعة من أطفال الأسرة التسعة بحروق وصفت بالبليغة، وفق ما نشرت مفوضية حقوق الإنسان على صفحتها على الفيسبوك. 

وقالت المفوضية إن هذا الدعم يهدف  «إلى المساعدة في تمويل نشاط مدر للدخل وسكن للأسرة». 

وتسلمت ربة الأسرة من من طرف والي انواكشوط الشمالية الطفيلة محمدن حادين،  بحضور حاكم و عمدة مقاطعة توجونين، و مدير التكيف و العمل الإنساني بمفوضية حقوق الإنسان  و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني، القطب ولد أحويريه.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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