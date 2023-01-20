انطلاق النسخة الــ11 من مهرجان مدائن التراث في «تيشيت»

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات النسخة الــ11 من مهرجان مدائن التراث في مدينة تيشيت جنوب وسط البلاد، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وعدد من أعضاء الحكومة ورؤساء أحزاب سياسية.

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال الافتتاح إن مهرجان مدائن التراث فرصة قيمة «لتثمين كنوزنا التراثية واستحضار حقب مضيئة من تاريخنا العريق من أجل أن تبقى حية في وجداننا الجمعي».

وأضاف ولد الغزواني أن الحكومة خصصت لهذه النسخة من المهرجان، ما يناهز ثلاثة مليارات أوقية قديمة لتمويل مشاريع تنموية، في مجالات مختلفة كالمياه والطاقة والزراعة والبيئة وغيرها.

وقال عمدة تيشيت، حماه الله سيد أمبي، خلال حفل الافتتاح، إن الرئيس الموريتاني أطلق خلال المهرجان إنجازات عديدة كزيادة الطاقة الكهربائية وتزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب، وتوفير كميات من السياح لصالح مزارعي المقاطعة.

وأضاف أن هذه الإنجازات شملت كذلك بناء محطة إذاعية ستعزز ربط سكان المقاطعة بالوطن وتثقيفهم وتقريب الخدمة الإعلامية منهم، إضافة إلى استفادة بعض سكانها من توزيعات مالية.

وطالب العمدة خلال خطابه بتزويد بعض القرى التابعة لتيشيت بخدمات المياه والكهرباء وزيادة حوانيت أمل وتشييد بعض الفصول الدراسية.

وحضر حفل الافتتاح زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية إبراهيم ولد البكاي، ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، ورئيس حزب التجمع من الإصلاح والتنمية (تواصل) حمادي ولد سيدي المختار، ونائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد اخليل، كما حضر حفل الافتتاح رئيس حزب الإنصاف الحاكم في البلاد ماء العينيين ولد اييه.

ومن المتوقع أن يطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال لمهرجان مسابقة للقرآن الكريم والحديث والسيرة النبوية، كما سيطلق مساء اليوم مسابقة الرماية التقليدية وسباق الإبل.

وسيضع الرئيس الموريتاني خلال المهرجان الحجر الأساس للمكونة التنموية للمهرجان، كما سيدشن المحطة الإذاعية الأولى من محطات المدن القديمة.

وسيحضر الرئيس مساء اليوم أمسية ثقافية وفنية تتخللها فقرات من المديح وأناشيد وإلقاءات شعرية وعروض مسرحية،كما سيوزع الرئيس مساء اليوم جوائز مسابقة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة.