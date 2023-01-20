موريتانيا.. وزير الخارجية يلتقي سفيري المغرب والجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الجمعة، في نواكشوط، كلا من السفير المغربي حميد شبار، والجزائري محمد بن عتو.

وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فقد تناول لقاء الوزير بالسفيرين علاقات التعاون بين البلدين مع موريتانيا البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، بحث مع كل من السفير المغربي والجزائري في نواكشوط القضايا ذات الاهتمام المشترك.