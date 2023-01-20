«الشان».. موريتانيا تتعادل دون أهداف مع أنغولا

تعادل المنتخب الموريتاني للاعبين المحليين، اليوم الجمعة، دون أهداف، مع منتخب أنغولا في مباراته الأولى في المجموعة الرابعة، ضمن بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين الجزائر 2022.

ورغم المحاولات التي شهدها اللقاء، إلا أن مهاجمي المنتخبين، لم يتمكنوا من تحويلها إلى أهداف، لتنهي المباراة دون أهداف، ويحافظ بذلك المنتخب الموريتاني على آماله في بلوغ الدور الثاني من البطولة الإفريقية.

وبهذه النتيجة تقلصت آمال المنتخب الأنغولي بشكل كبير للعبور للدور الثاني، بعد حصد نقطتين من مباراتيه، ضمن المجموعة التي تضم ثلاث منتخبات هي موريتانيا وأنغولا ومالي.

وسينتظر المنتخب الموريتاني مباراته المقبلة أمام المنتخب المالي (24 يناير)، لحسم تأهله إلى الدور الثاني، وهو نفس الهدف الذي يسعى له المنتخب المالي الذي اكتفى بالتعادل في مباراته الأولى في المجموعة.