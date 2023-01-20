«المنتخبات محليا» يطالبن بـ«الإنصاف» في الانتخابات المقبلة

طالبت شبكة النساء المنتخبات محليا، الجهات المعنية، والأحزاب السياسية، و الرأي العام، بضرورة “إنصاف المرأة في الإستحقاقات الانتخابية المقبلة”.

ودعت الشبكة في بيان لها، إلى مراجعة مشروع القرار المقدم للبرلمان، من أجل المصادقة عليه ليشمل فتح المجال أمام النساء للترشح في مقدمة اللوائح الإنتخابية، التي تضمن لهن الفوز في الانتخابات.

وشدد البيان على ضرورة تخصيص مناصب تسهل حصول المرأة على منصب العمدة أو رئيسة جهة، مشيرة إلى أن ذلك لن يتم إلا بترشيحهن على رأس للوائح الانتخابية، ليصلن بذلك إلى نسبة تمثيل تبلغ 1/3 ، في وقت وصل عدد العمد إلى 220 عمدة.

وتضمنت مطالب الشبكة، فتح المجال أمام النساء للترشح للبرلمان، في الدوائر الإنتخابية ذات المقعدين، في ظل زيادة عدد مقاعد البرلمان 176 مقعدا.

وقالت النساء المنتخبات محليا، إنهن يتطلعن إلى مشاركتهن كنساء في عملية الرفع من مستوى بلادهن التنموي خاصة في جانبه السياسي.