الولايات المتحدة تعتزم استثمار 55 مليار دولار بالسنغال

قال وزير المالية والميزانية السنغالي، مامادو مصطفى إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم استثمار 55 مليار دولار بالسنغال على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح الوزير السنغالي، قبيل اجتماعه مع وزيرة الخزينة الأمريكية ، جانيت يلين، أمس الجمعة التي تقوم بزيارة للسنغال حاليا، ضمن جولتها الإفريقية التي ستقودها أيضا إلى كل من زامبيا وجنوب إفريقيا، أن “هذا الاستثمار البالغ 55 مليار دولار، والذي يحظى بدعم الكونغرس الأمريكي، سيهم مختلف المجالات”.

وأشار مصطفى با إلى أن هذه المجالات تشمل، بالأساس، “حماية البيئة، والتكيف مع تغيرات المناخ، والانتقال الطاقي، وريادة الأعمال، والبحث والابتكار”.

من جهتها، قالت وزيرة الخزينة الأمريكية “سنبحث قنوات للشراكة من أجل حماية النظام المالي العالمي، وذلك مع إرساء اقتصاد سنغالي أكثر صلابة بمؤسسات قوية لمواجهة التحديات الوطنية والدولية بشكل أفضل”.

كما تطرقت يلين للثمار المستقبلية لعلاقة اقتصادية جديدة تعود بالنفع على كل من إفريقيا والولايات المتحدة، قائلة إن “الولايات المتحدة تدعم إفريقيا بشكل مطلق، وتتعاون معها بشكل كامل”.