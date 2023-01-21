10.47 مليار دولار قيمة المشاريع السعودية التنموية في أفريقيا

قال عزام البراك مدير عمليات الصندوق السعودي للتنمية في شرق وجنوب إفريقيا، إن الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه في 1975، قدم الدعم لـ46 دولة إفريقية من خلال تمويله أكثر من 408 مشاريع في إفريقيا، بقيمة 10.47 مليار دولار.

وأوضح البراك أن هذه المشاريع تمثل 60 في المائة من إجمالي المشاريع التي مولها الصندوق، وتشمل مختلف القطاعات، مثل التعليم والصحة والنقل والاتصالات الزراعة والطاقة وغيرها.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من الصندوق السعودي للتنمية، في المنتدى الإفريقي الثاني رفيع المستوى للتعاون الثلاثي فيما بين بلدان الجنوب من أجل التنمية المستدامة، الذي تستضيفه العاصمة الأوغندية كمبالا، بحضور رئيس أوغندا يوويري موسيفيني برعاية كل من الحكومة الأوغندية والبنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والآلية الإفريقية لتقييم النظراء، ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب.

وسلط البراك الضوء، خلال الجلسة التي شارك فيها ممثلون عن منظمات دولية وجهات حكومية، على تجربة الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع التنموية بالتعاون مع المنظمات الدولية، إذ استعرض تجربة الصندوق في تنفيذ مشروع المرحلة الثانية من البرنامج الوطني الأول للمياه والصرف الصحي في إثيوبيا، الذي يهدف إلى زيادة واستدامة تغطية خدمات الصرف الصحي، وتوفير المياه النظيفة في المناطق الريفية والحضرية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، إذ سيخدم المشروع أكثر من أربعة ملايين مستفيد

. واستعرض البراك أثر البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في إفريقيا، الممول بمنحة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة 330 مليون دولار، أدارها الصندوق السعودي للتنمية، إذ استفاد من هذا البرنامج الذي تضمن حفر 6300 مرفق مياه وتجهيزها، أكثر من 4.5 مليون شخص في 13 دولة.