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غزواني: نأمل أن يحقق مهرجان «مدائن التراث» أهدافه التنموية 

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

 قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم السبت، إنه يأمل أن يحقق مهرجان مدائن التراث أهدافه التنموية «التي رسمنا له ليكون إضافة باقية الأثر دائمة النفع».

وكتب ولد الغزواني على مع موقع التدوين  المصغر «تويتر»  «أهنئ الأهل في مدينة تيشيت المضيافة على نجاح انطلاقة النسخة الحادية عشرة من مهرجان مدائن التراث».

وكان ولد الغزواني قد أطلق أمس الجمعة النسخة الحادية عشر من المهرجان في مدينة تيشيت جنوب وسط موريتانيا بحضور عدد من أعضاء الحكومة وبعض رؤساء الأحزاب السياسية.

وأطلق الرئيس الموريتاني ضمن برنامج النسخة الحادية عشر من مهرجان مدائن التراث، مكونة تنمية مدينة تيشيت التاريخية.

وتشمل هذه المكونة تدشين مشروع تعزيز وتحسين منظومة تزويد مدينة تيشيت بالماء الصالح للشرب، ومشروع تعزيز البنية التحتية الكهربائية الذي بدأ العمل فيه منذ أربعة أشهر، ووضع حجر الأساس لانطلاقة الأشغال في بناء عدد من المنشآت التعليمية والإدارية.

إلى ذلك، دعا ولد خلال الافتتاح إلى الوقوف ضد النفس القبلي والشرائحي الذي وصفه بالمتصاعد. 

وقال الرئيس الموريتاني إنه « ليس من المعقول ولا من المقبول ونحن في الألفية الثالثة أن نشهد ما تكرر كثيرا في الآونة الأخيرة من تحول بعض النزاعات العقارية إلى صراعات قبلية بدائية حادة وعنيفة».

وأضاف ولد الغزواني خلال خطابه إلى أن حصول هذه الصراعات يناقض مبدأ الدولة الحديثة، مشيرا إلى أنها تعطل التنمية وتحلق بالغ الضرر على النسيج الاجتماعي 

وأشار ولد الغزواني إلى أن الدولة تعترف وتحمي الملكية العقارية الخاصة المستوفية للشروط  القانونية كما تعترف وتحمي الحيازة بالمنح المشروط ما تحقق الشرط، لكنها «  عملا بأصالة ملكيتها للأرض وإنفاذا لمقتضيات القانون وتغليبا للمصلحة العامة لن تقبل بأي وجه من الوجوه أن تعطل الموارد الطبيعية والمشاريع التنموية بإدعاء ملكية تفتقر إلى السند القانوني» 

وأكد  ولد الغزواني على أن الفصل في النزاعات من اختصاص القضاء حصرا، مشيرا إلى أنه « لا يحق لأحد أن ينزع من يرى أنه حقا له». 

وشدد ولد الغزواني على أن الدولة ستتصدى بكل حزم لمثل تلك التصرف

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

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