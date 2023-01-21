بعد حضور مهرجان «مدائن التراث» في تيشيت.. غزواني يعود للعاصمة

عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، زوال اليوم السبت إلى نواكشوط قادما من مدينة تيشيت، بعد حضور انطلاق الدورة الحادية عشر من مهرجان مدائن التراث.

وأطلق الرئيس الموريتاني ضمن برنامج النسخة الحادية عشر من مهرجان مدائن التراث، مكونة تنمية مدينة تيشيت التاريخية.

وتشمل هذه المكونة تدشين مشروع تعزيز وتحسين منظومة تزويد مدينة تيشيت بالماء الصالح للشرب، ومشروع تعزيز البنية التحتية الكهربائية الذي بدأ العمل فيه منذ أربعة أشهر، ووضع حجر الأساس لانطلاقة الأشغال في بناء عدد من المنشآت التعليمية والإدارية.

إلى ذلك، دعا ولد الغزواني خلال الافتتاح إلى الوقوف ضد النفس القبلي والشرائحي الذي وصفه بالمتصاعد.

وقال الرئيس الموريتاني إنه « ليس من المعقول ولا من المقبول ونحن في الألفية الثالثة أن نشهد ما تكرر كثيرا في الآونة الأخيرة من تحول بعض النزاعات العقارية إلى صراعات قبلية بدائية حادة وعنيفة».

وأضاف خلال خطابه إلى أن حصول هذه الصراعات يناقض مبدأ الدولة الحديثة، مشيرا إلى أنها تعطل التنمية وتحلق بالغ الضرر على النسيج الاجتماعي، وفق تعبيره.

وأشار ولد الغزواني إلى أن الدولة تعترف وتحمي الملكية العقارية الخاصة المستوفية للشروط القانونية كما تعترف وتحمي الحيازة بالمنح المشروط ما تحقق الشرط، لكنها « عملا بأصالة ملكيتها للأرض وإنفاذا لمقتضيات القانون وتغليبا للمصلحة العامة لن تقبل بأي وجه من الوجوه أن تعطل الموارد الطبيعية والمشاريع التنموية بإدعاء ملكية تفتقر إلى السند القانوني»