قادمين من فرنسا.. وصول عشرات السياح الأوروبيين إلى أطار

وصل صباح اليوم السبت إلى مدينة أطار 83 سائحا من مختلف الجنسيات الأوروبية قادمين فرنسا، وذلك في إطار الرحلات المبرمجة ضمن الموسم السياحي الحالي 2022-2023.

وأكد ممثل شركة مطارات موريتانيا بأطار محمد محمود ولد شيبة، أن استمرار قدوم السياح للمدينة ينم عن المستوى العالي الذي تتمتع به السياحة الوطنية من مميزات وخصائص طبيعية تدفع في اتجاه استقطاب المزيد من الوافدين، وفق تعبيره.

وأضاف أن كافة الإجراءات تم اتخاذها من أجل إنجاح هذا الموسم، مبينا أن السياحة تعد من أهم الموارد الاقتصادية عند ساكنة ولاية آدرار، لما تدره من منافع اقتصادية مباشرة على الساكنة

والمؤسسات الخدمية في الولاية وهو ما سيسهم لامحالة في إزدهار التنمية المحلية.

وجرى استقبال هذه الرحلة بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسياحة وشركة الطيران المدني والدرك و الشرطة والجمارك والحالة المدنية والطاقم الطبي.