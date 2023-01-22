أربعة قتلى في هجوم لمتمردين غربي “أفريقيا الوسطى”

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، في هجوم نفذه بمنطقة غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، مقاتلون من “تحالف الوطنيين من أجل التغيير” المتمرد.

وذكرت وسائل إعلام استنادا لمصادر محلية، أن الهجوم وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم في مدينة بيلوكو، الواقعة على الحدود مع الكاميرون، مخلفا مقتل سائق شاحنة ومساعده وعنصرين من قوات التحالف، وإصابة نقيب في القوات المسلحة لإفريقيا الوسطى.

وأضافت المصادر ذاتها، نقلا عن مسؤول في الجمارك بوسط إفريقيا، أن نحو 20 شاحنة ومكتب جمارك في بيلوكو اشتعلت فيها النيران، لافتة إلى أن عناصر من الجيش وحلفائه صدوا الهجوم.

وأشارت إلى أن الهدوء عاد إلى المدينة، فيما لم يصدر بعد أن تعليق من الحكومة بشأن هذا الهجوم.