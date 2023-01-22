اتفاقية شراكة بين “الداخلة” وبلدية “فيبو فالنتيا” الإيطالية

وقعت بلدية مدينة الداخلة، جنوبي المغرب، اتفاقية شراكة مع بلدية “فيبو فالنتيا” الإيطالية ومؤسسة “كالابريا روما أوروبا”، من أجل تعزيز سبل التعاون بين المغرب وإيطاليا في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية والرياضية.

وتأتي هذه الاتفاقية عقب اتفاقية توأمة بين البلديتين وقعت مارس من العام الماضي (2022)، من طرف رئيس المجلس الجماعي للداخلة، الراغب حرمة الله، ورئيسة بلدية فيبو فالنتيا، ماريا ليماردو، ورئيس مؤسسة كالابريا روما أوروبا، دومينيكو ناكاري.

ووفقا للأطراف الثلاثة، فإن هذه الاتفاقية تفتح آفاقا واعدة لتعزيز التبادلات بين الفاعلين السياحيين والثقافيين والتربويين والأكاديميين والاجتماعيين والاقتصاديين، العموميين و/أو الخواص من البلدين.

ويمكن لهذه التبادلات، حسب الاتفاقية الموقعة، أن تأخذ شكل لقاءات دورية وتبادل للخبرات والممارسات الجيدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين منتخبي وممثلي الجماعتين، فضلا عن دعم التبادلات التي أطلقها مختلف الفاعلين في الاتفاقية.

وعبرت ليماردو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن اندهاشها وإعجابها بالمؤهلات التي تتوفر عليها الداخلة، ومستوى التطور التي تعرفه المدينة والأوراش التي تم إطلاقها في جميع المجالات.

وأكدت استعدادها لبحث فرص الاستثمار في الجهة، مشيدة في السياق ذاته بما قالت إنه “جودة المشاريع التنموية التي تحتضنها الداخلة في مختلف المجالات”.