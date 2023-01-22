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بنت منكوس: جاهزون لاجتماع وزراء خارجية “التعاون الإسلامي”

صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

قالت العالية بنت يحيى منكوس، السفيرة الأمينة العامة لوزارة الخارجية، إن موريتانيا جاهزة لاحتضان الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة، في شهر مارس المقبل.

بنت يحيى منكوس كانت تتحدث أمام الدورة الخامسة والأربعين للمندوبين الدائمين للمنظمة، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهي الدورة التي تحضر لعقد مجلس وزراء الخارجية في نواكشوط.

ومن المنتظر أن تحتضن نواكشوط مجلس وزراء الخارجية يومي 16 و17 مارس المقبل.

وأكدت المسؤولة الموريتانية أمام الدول الأعضاء جاهزية نواكشوط لاحتضان الاجتماع، وقالت إن موريتانيا “مستعدة للتعاون في كل ما من شأنه أن يساهم في إنجاح الدورة”.

وتسلمت السفيرة الأمينة العامة، خلال اللقاء شارة رئاسة موريتانيا للدورة 45 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي ستستمر أعمالها لمدة ثلاثة أيام.

وكانت الدورة السابقة من رئاسة باكستان، التي عبر مندوبها الدائم عن “استعداد بلاده لبذل كل ما من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون الإسلامي”، وشكر ممثلي الدول الأعضاء على ما قال إنهم “بذلوه من جهد في تذليل كافة الصعوبات سبيلا إلى إنجاح الدورة الماضية”.

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صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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