bimbankmauritanie
chinguitel

chinguitel
أخبار

مفوضية حقوق الإنسان: نتابع “حالة استرقاق مزعومة”بافديرك

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
مفوض حقوق الإنسان الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، “تتابع باهتمام شكوى تقدمت بها جمعية حقوقية تتعلق بحالة استرقاق مزعومة بمدينة افديرك بولاية تيرس زمور”.

وقالت المفوضية في بيان لها اليوم الاثنين، إنها “أوفدت بعثة توثيق ومتابعة رفيعة المستوى، للاطلاع عن كثب على حيثيات القضية، واتصلت بالسلطات القضائية المعنية وعاينت الضحية المزعومة”.

وأعلنت أنها “تسجل ارتياحها التام، للإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة، المتعهدة في القضية، لضمان السير الفعال للمسطرة القضائية، سيما التحقيق الابتدائي الجاري”.

ودعت المفوضية جميع الفاعلين القانونيين والمجتمع المدني، المعنيين بالقضية، إلى السهر على احترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكذلك الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمحاربة الممارسات الاسترقاقية”.

وأكدت أنه “يتعين أن ينصب مجهود الجميع على إظهار الحقيقة، واحترام حقوق كافة الأطراف وخاصة الضحية، دون مزايدة أو تشويه للوقائع”.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

مقالات ذات صلة

 وزارة الثقافة تعزي في رحيل العلامة محمد المختار ولد أباه 

منذ ساعتين

موريتانيا تدين حرق نسخة من المصحف الشريف بالسويد

منذ ساعتين

أحمد داداه يلفت انتباه الرئيس إلى عزلة مدينة “تيشيت”

منذ 13 ساعة

رحيل محمد المختار ولد اباه.. تعزية للرئيس ونعي عالمي

منذ 19 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى