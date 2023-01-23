مدرب موريتانيا: الفوز على مالي خيارنا الوحيد للتأهل

قال مدرب المنتخب الموريتاني للاعبين المحليين أمير عبدو، إن الفوز على المنتخب المالي “هو الخيار الوحيد من أجل مواصلة المشوار في بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين “الشان” الجزائر 2022″. وأضاف أمير عبدو، خلال المؤتمر الصحافي الرسمي قبل المباراة، إن “المنتخب يواصل تحضيراته في ظروف جيدة، لمواجهة مالي، غداً الثلاثاء في الملعب الأولمبي بوهران، مؤكداً أن لاعبيه يتحلون بالانضباط والمسؤولية، وأنهم جاهزون لمباراة الغد”.

وأوضح أمير عبدو، أن “المنتخب المالي مختلف عن المنتخب الأنغولي، ونحن “ندرك مدى قوتهم، وخاصة في الجانب النفسي والذهني، وهو ما تؤكده عودتهم في مباراتهم الأولى عندما أدركوا التعادل (3-3)، بعدما كانوا متأخرين بنتيجة 3-1”.

وأكد أن لاعبي المنتخب المالي، ممتازون في الكرات الثابتة التي سجلوا منها هدفين مشيرا إلى “سيضع كل ذلك في الاعتبار، من أجل الفوز في هذه المباراة”.

وتحدث مدرب المنتخب عن عدم النجاعة الهجومية في المباراة الماضية ضد أنغولا، مشيرا إلى أنه ليس قلقاً بهذا الخصوص، بالنظر لما قدمه اللاعبون في مباراتي كوت ديفوار والنيجر، وسنحاول أن نجد الطريق إلى الشباك، في مواجهة مالي، حسب تعبيره.

وكلفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الحكم الدولي المصرى محمد عادل لإدارة مباراة موريتانيا ومالى فى إطار منافسات المجموعة الرابعة ضمن بطولة أمم إفريقيا للمحليين الجزائر 2022.

ويضم الطاقم التحكيمي الذي أختاه الكاف لإداراة المباراة الحاسمة للمنتخبين، كلا من، محمد عادل حكما للساحة، ويعاونه كل من الجزائري أكرم زرهوني مساعد ثاني، وإبراهيم سيد علي مساعد ثاني، والتونسي محرز المالكي حكما رابعا، والغاني دانيال لاريا حكم فيديو، والمصرى محمود عاشور حكم فيديو مساعد.

ويسعى المنتخبان إلى حسم بطاقة التأهل الوحيد عن المجموعة، التي تضم إلى جانبهما منتخب أنغولا، الذي أنهى مباراتيه في المجموعة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها مع مالي، وبتعادل سلبي مع موريتانيا، لتتقلص بذلك حظوظه بشكل كبير في التأهل.

ولدى كل من المنتخبين نقطة واحدة، وفوز أي منهما بأي نتيجة يحسم له البطاقة الوحيدة في المجموعة، وفي حال التعادل ستدخل المنتخبات الثلاثة في حسابات معقدة لمعرفة المتأهل للدور المقبل.