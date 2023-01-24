موريتانيا.. 18 مليون دولار لدعم صحة الأمهات

أطلقت وزارة الصحة الموريتانية مشروع “بشارة”، لدعم مصالح صحة الأمهات وحديثي الولادة، الممول من طرف البنك الإسلامي للتنمية، بمبلغ18٫19 مليون دولار.

ويهدف المشروع الذي يستهدف ولايات،ولايات الحوضين وكوركول وتكانت وكيدي ماغا، بالإضافة إلى مركز الاستطباب للأم والطفل في نواكشوط، إلى ضمان ولوج النساء وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين إلى رعاية صحية وتغذية جيدة متكاملة وشاملة.

وقال وزير الصحة المختار ولد داهي الوزير إن مشروع “بشارة” سينفذ على مدى 4 سنوات، ومن المنتظر أن يحقق أهدافا محددة تخدم صحة الأم والطفل وتحد من مؤشر وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة.

وأضاف أن وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة ما زال مرتفعا نوعا ما نتيجة لعوامل عديدة، منها نقص المصادر البشرية المتخصصة في المجال، وكذا نقص أعداد القابلات بالنقاط الصحية، خصوصا النقاط الصحية النائية، بالإضافة إلى وجود 30% من سكان البلد خارج التغطية الصحية، ونقص الثقافة الصحية وعدم متابعة بعض النساء طيلة فترة الحمل.

من جهته مدير العمليات بالمركز الإقليمي للبنك الإسلامي بالرباط، مراد أمطيبع، التعاون المثمر القائم بين موريتانيا ومجموعة الإسلامي للتنمية، لافتا إلى أنه تعاون يمتد لأكثر من أربعة عقود من الزمن.

وأضاف أن حجم التمويلات التي قدمتها مجموعة البنك الإسلامي لموريتانيا بلغ حتي الآن حوالي 1،8 مليار دولار أمريكي، استفادت منها قطاعات الطاقة والمياه والطرق والزراعة والصحة والتعليم، فضلا عن تمويلات التجارة ودعم القطاع الخاص.

وبين أن تمويل هذا المشروع يندرج في إطار دعم الجهود الحكومية، لتحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية لفائدة الولايات التي تعرف تدنيا بمستوى هذه الخدمات، من خلال تجهيز المرافق الصحية بأجهزة التوليد الطارئة، ومعدات الرعاية والمساهمة في بناء القدرات الصحية.