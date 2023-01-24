موريتانيا تلعب اليوم مباراتها الحاسمة في «الشان»

تختتم اليوم الثلاثاء، مباريات دور المجموعات، ببطولة كأس أفريقيا للمنتخبات المحلية “الشان” الجزائر 2022، بمواجهتي، موريتانيا ومالي ضمن المجموعة الرابعة، على ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران والكاميرون ضد النيجر على نفس الملعب واللذان يلعبان في المجموعة الخامسة.

في المباراة الأولى يتساوى المنتخبان في النقاط (نقطة لكل فريق) من تعادل في الجولة الاولى، أمام متصدر المجموعة منتخب انجولا، وسيسعى المنتخبان الى تحقيق الفوز اليوم من أجل التأهل الى ربع النهائي.

قال مدرب المنتخب الموريتاني للاعبين المحليين أمير عبدو، إن الفوز على المنتخب المالي “هو الخيار الوحيد من أجل مواصلة المشوار في بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين “الشان” الجزائر 2022″. وأضاف أمير عبدو، خلال المؤتمر الصحافي الرسمي قبل المباراة، إن “المنتخب واصل تحضيراته في ظروف جيدة، لمواجهة مالي، مؤكداً أن لاعبيه يتحلون بالانضباط والمسؤولية، وأنهم جاهزون للمباراة”.

وأوضح أمير عبدو، أن “المنتخب المالي مختلف عن المنتخب الأنغولي، ونحن “ندرك مدى قوتهم، وخاصة في الجانب النفسي والذهني، وهو ما تؤكده عودتهم في مباراتهم الأولى عندما أدركوا التعادل (3-3)، بعدما كانوا متأخرين بنتيجة 3-1”.

وأكد أن لاعبي المنتخب المالي، ممتازون في الكرات الثابتة التي سجلوا منها هدفين مشيرا إلى “سيضع كل ذلك في الاعتبار، من أجل الفوز في هذه المباراة”.

وفي المجموعة الأخرى يبحث المنتخب الكاميروني عن تأمين الصدارة بعد فوزه في الجولة الاولى على الكونغو، في المقابل لا بديل امام منتخب النيجر سوى الفوز اذا ما أرد التأهل للدور المقبل.

يذكر أن دور ربع النهائي ببطولة “الشان” سينطلق يوم 27 يناير الجاري، حيث تلتقي الجزائر ضد كوت دي فوار، ومدغشقر ضد موزمبيق.