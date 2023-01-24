دول عربية تتوقع يوم 23 مارس فاتح رمضان

توقعت دول عربية عدة، أن يكون يوم الخميس 23 من شهر مارس المقبل، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هجري الموافق2023 ميلادي.
وقالت صحيفة سبق السعودية، إن التحري لهلال شهر رمضان للعام الجاري، من المتوقع أن يكون بعد مغيب شمس الثلاثاء، متوقعة أن يكون الأربعاء متمم شهر شعبان، والخميس أول أيام شهر رمضان.
أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد توقع مجلس إدارة جميعة الإمارات للفلك، أن يكون الخميس 23 من شهر مارس أول أيام شهر رمضان المبارك.
ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران، يوم 21 من مارس الساعة السابعة و23 دقيقة مساء بتوقيت غرينيتش، أي بعد غروب الشمس.
ومع غروب شمس اليوم التالي، يكون فوق الأفق الغربي بقرابة 10 درجات، ويغرب بعدها بقرابة 50 دقيقة. وعليه، يكون الخميس 23 من مارس غرة شهر رمضان فلكياً»، ورجحت بعض المراكز الفلكية أن يكون «الاتفاق بين الدول في رؤية هلال شوال مرجحا لتوفر ظروف الرؤية البصرية».