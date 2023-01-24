دول عربية تتوقع يوم 23 مارس فاتح رمضان

توقعت دول عربية عدة، أن يكون يوم الخميس 23 من شهر مارس المقبل، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هجري الموافق2023 ميلادي.

وقالت صحيفة سبق السعودية، إن التحري لهلال شهر رمضان للعام الجاري، من المتوقع أن يكون بعد مغيب شمس الثلاثاء، متوقعة أن يكون الأربعاء متمم شهر شعبان، والخميس أول أيام شهر رمضان.

أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد توقع مجلس إدارة جميعة الإمارات للفلك، أن يكون الخميس 23 من شهر مارس أول أيام شهر رمضان المبارك.