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أخبارالمغرب العربي

موريتانيا والجزائر تبحثان تعاونهما العسكري بنواكشوط

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، لقاءات بين قادة الجيش البري الموريتاني، وقيادة عمليات الدفاع بالجيش الشعبي الجزائري.

وتدخل هذه اللقاءات التي انطلقت أمس الاثنين، في إطار الاجتماع الرابع عشر للجنة المشتركة الجزائرية -الموريتانية للتعاون، وترأس هذه اللقاءات عن الجانب الموريتاني اللواء محمد المختار مني قائد أركان الجيش البري، ومن الجانب الجزائري العميد عبد الباسط بن جدو، قائد مركز عمليات الدفاع بالجيش الشعبي الجزائري.

وحسب ما أعلن الجيش الموريتاني، فإن هذه اللقاءات تدخل في إطار الشراكة العسكرية بين البلدين وسبل تطويرها، لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

وأضاف أن الوفد العسكري الجزائري بدأ زيارة عمل لموريتانيا، تدوم خمسة أيام، تهدف إلى تفعيل علاقات التعاون العسكري القائم بين البلدين.

وحضر إلى جانب اللواء قائد أركان الجيش البري،كل من العقيد البحري سيدنا الشود قائد أركان البحرية المساعد والعقيد سيدي فيرك قائد فرقة التعاون العسكري والعقيد عبد الله محمد فال بيبه مدير المديرية المركزية لأنظمة المعلوماتية والاتصال،  والعقيد الطالب فالي عبد القادر قائد فرقة الاستخبارات والأمن العسكري المساعد،  والعقيد احمد سالم حمزة مساعد قائد أركان الجيش الجوي،  والمعتمد الرائد شغالي عبد الحميد وبعض من ضباط الأركان العامة للجيوش.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

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