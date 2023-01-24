“موف موريتل” تعلن مجانية النفاذ للألياف البصرية

أعلنت شركة “موف موريتل” للاتصالات، أن تكاليف خدمة النفاذ إلى تكنلوجيا الألياف البصرية مجانية، بينما حددت سعر المودم ONT 1 بمبلغ 1000 أوقية، وسعر المودم ONT 2 بمبلغ 2000 اوقية؛ وذلك بالنسبة للفئة السكنية.
اما بالنسبة لأسعار الرسوم الشهرية، فحددت كما يلي و ذلك طبقا لسرعة تدفق الانترنت:
– 30 ميغابايت: 1500 أوقية
– 50 ميغابايت : 2500 أوقية
– 100 ميغابايت: 4000 أوقية
– 200 ميغابايت: 5000 أوقية.
وبخصوص انتقال الزبناء من ADSL نحو ألياف موف موريتل فإن تكاليف الولوج مجانية تماما بما في ذالك الموديم ONT1 و ONT2