bimbankmauritanie
chinguitel

chinguitel
أخبارإعلانات

“موف موريتل” تعلن مجانية النفاذ للألياف البصرية

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

أعلنت شركة “موف موريتل” للاتصالات، أن تكاليف خدمة النفاذ إلى تكنلوجيا الألياف البصرية مجانية، بينما حددت سعر المودم ONT 1 بمبلغ 1000 أوقية، وسعر المودم ONT 2 بمبلغ 2000 اوقية؛ وذلك بالنسبة للفئة السكنية.

اما بالنسبة لأسعار الرسوم الشهرية، فحددت كما يلي و ذلك طبقا لسرعة تدفق الانترنت:

– 30 ميغابايت: 1500 أوقية

– 50 ميغابايت : 2500 أوقية

– 100 ميغابايت: 4000 أوقية

– 200 ميغابايت: 5000 أوقية.

وبخصوص انتقال الزبناء من ADSL نحو ألياف موف موريتل فإن تكاليف الولوج مجانية تماما بما في ذالك الموديم ONT1 و ONT2

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

مقالات ذات صلة

الدرك يوقف 35 مهاجرا سريا قرب الحدود مع الجزائر

منذ 4 ساعات

موريتانيا والجزائر تبحثان تعاونهما العسكري بنواكشوط

منذ 6 ساعات

دول عربية تتوقع يوم 23 مارس فاتح رمضان

منذ 6 ساعات

موريتانيا تلعب اليوم مباراتها الحاسمة في «الشان»

منذ 7 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى