“موف موريتل” تعلن مجانية النفاذ للألياف البصرية

أعلنت شركة “موف موريتل” للاتصالات، أن تكاليف خدمة النفاذ إلى تكنلوجيا الألياف البصرية مجانية، بينما حددت سعر المودم ONT 1 بمبلغ 1000 أوقية، وسعر المودم ONT 2 بمبلغ 2000 اوقية؛ وذلك بالنسبة للفئة السكنية.

اما بالنسبة لأسعار الرسوم الشهرية، فحددت كما يلي و ذلك طبقا لسرعة تدفق الانترنت:

– 30 ميغابايت: 1500 أوقية

– 50 ميغابايت : 2500 أوقية

– 100 ميغابايت: 4000 أوقية

– 200 ميغابايت: 5000 أوقية.

وبخصوص انتقال الزبناء من ADSL نحو ألياف موف موريتل فإن تكاليف الولوج مجانية تماما بما في ذالك الموديم ONT1 و ONT2