قبيل محاكمته.. رئيس موريتانيا السابق يصف النظام الحالي بالمدمر

وصف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء النظام الحالي بالمدمر، قبيل تقديمه للمحاكمة غدا في قضايا فساد أثناء توليه حكم البلاد خلال عشر سنوات.

وقال ولد عبد العزيز في تدوينة له على صفحته في الفيسبوك إنه سيمثل غدا أمام المحكمة لأول مرة في حياته، وبعد 31 عاما من الخدمة العسكرية.

وأشار في تدوينته إلى أن التجاوزات الاستبدادية التي حدثت في السلطة والعصيان المدني هو مادفعه للانقلاب والاستيلاء على السلطة قبل توليه مقاليد الحكم، حسب تعبيره.

وأضاف أنه خلال عقد من الزمان أجرى تعديلات كبيرة “غيرت البلد بشكل إيجابي وحسنت بشكل كبير حياة المواطنين الأكثر هشاشة، رغم التحديات والإرهاب والثورات المخططة والمستمرة التي استهدفت العالم العربي وقتها، على حد تعبيره.

وقال إنه خلال عقد عادت موريتانيا إلى الواجهة من جديد بعد انتشار الفساد والظلم والمحسوبية، حسب تعبيره.

ووصف الاتهامات الموجهة له بالمغلوطة والمضللة التي يلفقها ظالم، مشيرا أنه سيقدم نفسه للدفاع عن شرفه وكرامته وحقوق الشعب، وفق تعبيره.