الجزائر.. وفاة نائب رئيس اتحادية الكرة الموريتانية

أعلن ليل الثلاثاء/الأربعاء في مدينة وهران الجزائرية، عن وفاة نائب رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم، اباب آمغار ديينغ.

ونعت الاتحادية نائب رئيسها في بيان قالت فيه إن “المنية وافته هذه الليلة”، دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة.

وقالت الاتحادية “إن الفقيد وافته المنية بينما كان يؤدي مهمة وطنية نبيلة في خدمة المنتخب الوطني، كأحد أعضاء الوفد المرافق للمنتخب الوطني المحلي في مشاركته في بطولة أفريقيا للمحليين بالجزائر”.