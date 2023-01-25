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أخباررياضة

الجزائر.. وفاة نائب رئيس اتحادية الكرة الموريتانية

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 53 دقيقة

أعلن ليل الثلاثاء/الأربعاء في مدينة وهران الجزائرية، عن وفاة نائب رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم، اباب آمغار ديينغ.

ونعت الاتحادية نائب رئيسها في بيان قالت فيه إن “المنية وافته هذه الليلة”، دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة.

وقالت الاتحادية “إن الفقيد وافته المنية بينما كان يؤدي مهمة وطنية نبيلة في خدمة المنتخب الوطني، كأحد أعضاء الوفد المرافق للمنتخب الوطني المحلي في مشاركته في بطولة أفريقيا للمحليين بالجزائر”.

وأضافت الاتحادية أن “الفقيد عرف بالالتزام والانضباط في العمل، وبصدقه وتفانيه في خدمة كرة القدم الوطنية، وبكرم أخلاقه وحسن علاقته مع الناس”.

ووصفت الاتحادية وفاة نائب رئيسها “بالمصاب الجلل”، وتقدمت التعزية باسم رئيسها، ونيابة عن اللجنة التنفيذية للاتحادية وموظفيها، إلى أسرة الفقيد وعائلته، وإلى الأسرة الكروية الوطنية.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 53 دقيقة

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