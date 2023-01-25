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أخبار

فيديو.. صراعُ لافتات بين أنصار عزيز وخصومه أمام قصر العدل

صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 دقائق

تظاهرت مجموعة من المواطنين في محيط قصر العدل بنواكشوط، صباح اليوم، بالتزامن مع انطلاق محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة الفساد، مع بعض المقربين منه ومعاونيه.

وقال موفد صحراء ميديا إن بعض المتظاهرين حملوا لافتات مؤيدة للرئيس السابق، وتمجد حصيلة عمله كرئيس للجمهورية خلال أكثر من عشر سنوات.

ورددت هذه المجموعة هتافات مؤيدة لولد عبد العزيز، وتصف محاكمته بأنها سياسية.

من جهة أخرى، كان متظاهرون يرفعون لافتات تطالب بإرجاع الأموال المنهوبة من طرف “اللصوص”.

ورفع هؤلاء صور الرئيس السابق على لافتات حمراء، كتبت عليها عبارة: “أرجعوا أموال الشعب”.

وكان الفريقان يدخلان في مشادات، أمام أنظار شرطة مكافحة الشغب، التي منعت الطرفين من الاقتراب من محيط قصر العدل، ولكنها لم تستخدم القوة لتفريقهم.

 

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صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 دقائق

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