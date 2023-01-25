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أخبار

أمير الكويت يعزي في وفاة العلامة محمد المختار ولد اباه

صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

بعث أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في وفاة العلامة محمد المختار ولد اباه.

وعبر الأمير في البرقية عن “خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى العلامة الموريتاني الدكتور محمد المختار ولد اباه”.

وتمنى الأمير لذوي الفقيد “جميل الصبر وحسن العزاء”.

كما بعث كل من ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح، ببرقية تعزية إلى ولد الشيخ الغزواني.

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صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

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