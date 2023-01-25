العاهل المغربي: محمد المختار اباه شخصية علمية مشهود لها بالعطاء

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، إن العلامة الراحل محمد المختار ولد ابّاه “شخصية علمية مقتدرة مشهود لها بالعطاء الغزير” في المجال الديني والثقافي.

وأضاف العاهل المغربي في برقية تعزية، اليوم الأربعاء: “إننا نستحضر، بكل إكبار، ما كان يكنه الراحل لبلده الثاني المغرب من صادق المحبة والإخلاص والوفاء المكين، وما كان يتحلى به من مناقب فاضلة وكفاءة علمية ومهنية عالية، أبان عنها في مختلف المناصب التي تقلدها”.

وعبر الملك محمد السادس عن “أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في رحيل العلامة الدكتور محمد المختار ولد اباه”.

وتابع العاهل المغربي: “بهذه المناسبة المحزنة أعبر عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لكافة أسرة الفقيد ولأصدقاء الفقيد ومحبيه في مختلف المنظمات والهيئات العلمية والثقافية التي كان ينتمي إليها”.

وخلص في برقية تعزية نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء إلى القول: “وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، فإننا نسأل العلي القدير أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي فقيدكم المبرور خير الجزاء عما أسداه من صالح الأعمال والمبرات”.