محاكمة العشرية.. حضر 10 متهمين وواحد في “حالة فرار”

حضر عشرة متهمين في ملف العشرية إلى المحاكمة، اليوم الأربعاء، فيما غاب اثنان قال القاضي خلال افتتاح الجلسة إن واحدًا منهما “في حالة فرار من العدالة”.

وقال موفد “صحراء ميديا” للمحكمة، إن الجلسة الافتتاحية غاب عنها رجل الأعمال محمد ولد بوبات، الموجود في سفر للعلاج خارج البلاد.

ولكن قاضي الجلسة وصف ولد بوبات بأنه “في حالة فرار من العدالة”.

كما سأل القاضي عن ممثل هيئة الرحمة، الذي كان كرسيه شاغرًا طيلة الجلسة، دون أن يحدد سبب غيابه.

وحضر بقية المتهمين للجلسة، يتقدمهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ويحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، ومحمد عبد الله ولد اوداعه والطالب ولد عبدي فال، بالإضافة إلى محمد ولد امصبوع.

وتأخر انطلاق الجلسة لعدة ساعات بسبب تعقيد الإجراءات الأمنية عند بوابة قصر العدل، ما دفع القاضي إلى تعليقها عدة مرات في انتظار اكتمال دخول المحامين.