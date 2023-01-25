فرنسا تقرر سحب قواتها من بوركينا فاسو خلال شهر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن باريس تلقت الثلاثاء طلباً من المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو لسحب قواتها من البلاد، وستلتزم بالموعد النهائي المطلوب وهو شهر.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية: «تلقينا الثلاثاء إشعاراً رسمياً من حكومة بوركينا فاسو بفسخ اتفاق 2018 المتعلق بوضع القوات الفرنسية الموجودة في هذا البلد. ووفق بنود الاتفاق، يسري الفسخ بعد شهر واحد من تسلم الإخطار الكتابي». وأضافت: «سنحترم شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب».

وكانت حكومة بوركينا فاسو قد طالبت السبت الماضي، القوات الفرنسية الموجودة على أراضيها بمغادرة البلاد «في غضون شهر».

وسبق أن نددت قبل أيام بالاتفاق الموقع عام 2018 والذي ينظم وجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها.

وينص الاتفاق على منح القوات الفرنسية شهرا واحدا لمغادرة أراضي بوركينا فاسو.

ويبلغ عدد الجنود الفرنسيين في بوركينا فاسو، نحو 400 جندي، يعملون لمساعدة القوات المحلية في محاربة «مسلحين جهاديين» ينشطون في منطقة الساحل الإفريقي من مالي خلال العقد الماضي.