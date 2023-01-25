السعودية تعزي في وفاة العلامة محمد المختار ولد أباه

عزَّت سفارة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في وفاة العلامة الموريتاني، محمد المختار ولد أباه.

ونقل القائم بالأعمال بالسفارة السعودية، في نواكشوط، ماجد الخيبري، تعازي السفارة «لعائلة الفقيد».

وقال القائم بالأعمال، الخيبري، إنه يرفع تعازي السفارة للشعب الموريتاني والعالم الإسلامي.

وكان قد أُعلن فجر الأحد، عن وفاة العلامة الدكتور محمد المختار ولد اباه، رئيس جامعة نواكشوط العصرية ورئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في موريتانيا، وأحد رواد جيل تأسيس الدولة الموريتانية الحديثة.

وسبق أن كان الراحل مستشارًا ثقافيًا لليونسكو، وكان أيضًا الممثل الإقليمي لليونسكو في المغرب العربي، ثم الأمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وتربط الراحل علاقة تاريخية وثيقة بالمملكة العربية السعودية، تحدث عنها في كتابه «رحلة مع الحياة» وهو آخر تآليف الراحل.