«الشان».. حكم موريتاني يدير مباراة الجزائر وكوت ديفوار

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن حكام لقاء الجزائر وكوت ديفوار في دور الثاني من بطولة الأمم الأفريقية للمحليين “الشان” بالجزائر2022.

واختار الاتحاد الحكم الموريتاني عبد العزيز أبوه، لإدارة المباراة ويعاونه كل من موحي بنجوره مساعد أول، وموديدو سامكي مساعد ثاني وجينيدو لويس حكما رابعا، والإثيوبي باملاك تيسيما حكم فيديو، والمصري محمود عاشور حكم فيديو مساعد.

وحصل عبد العزيز أبوه على الشارة الدولية عام 2018، وه بعمر 28 سنة، ليكون بذلك أصغر حكم إفريقي يحصل على الشارة الدولية من طرف الاتحاد الدولي لكرة القد “الفيفا”.

ويستعد المنتخب الجزائري للمحليين، لمواجهة نظيره منتخب كوت ديفوار غدا الجمعة، في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.