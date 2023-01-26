الوزير الأول:معدل النمو الحقيقي في البلاد ارتفع بنسبة 5.3٪ 

قال الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، إن معدل النمو الحقيقي في البلاد ارتفع ليبلغ 5.3٪ سنة 2022، مقابل 2.4٪ سنة 2021.

وأضاف اليوم الخميس، خلال عرض حصيلة عمل الحكومة خلال العام المنصرم وبرنامج عمل المقبل، إن الفضل في ارتفاع النمو يعود بشكل خاص إلى زيادة وجودة الاستثمار، وفعالية التدابير التحفيزية المتخذة.

وأشار إلى أنه في مجال التعاون وتعبئة الموارد، كان لاستعادة وتعزيز ثقة الشركاء في السياسات المنفذة دور كبير أدى إلى توقيع 31 اتفاقية تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 29.4 مليار أوقية، من ضمنها 82٪ كقروض ميسرة و18٪ كمنح، مضيفا أن “هذه الديناميكية ستمكن من توقيع 25 اتفاقية تمويل تصل قيمتها إلى 50.4 مليار أوقية تغطي القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني”.

واعتبر ولد بلال أن نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج الداخلي الخام كانت عام 2019 تزيد على ٪63، وقد خلص التقييم الذي أجرته المؤسسات المالية العالمية، إلى أن خطر المديونية المفرطة كان مرتفعا لدى البلاد، مضيفا أنه وبفضل ضبط الاقتراض الخارجي وحسن تعاون البلدان الشقيقة، انخفضت هذه النسبة إلى 41.8 %، ماجعل خطر المديونية المفرطة على البلاد في حدود المتوسط.