الوزير الأول: نتوقع بدء إنتاج الغاز مع نهاية السنة

قال الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود إن معدل تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع السلحفاة الكبر أحميم تجاوز 85%، ومن المتوقع بدء الإنتاج في نهاية هذه السنة.
وأضاف خلال عرض حصيلة عمل الحكومة وبرنامجها للسنة المقبلة، نه بالنسبة لحقل غاز بئر الله، تم توقيع عقد جديد مع الشريك يؤكد خيار الاستغلال على اليابسة لتطويره.
واعتبر الوزير الأول، أن قطاعا النفط والغاز من المجالات الواعدة وقد تم إعداد المخطط الرئيسي للغاز، مما سيسمح بإجراء دراسات الجدوائية للعديد من المشاريع النموذجية لتطوير الغاز، وخصوصا لتوليد الكهرباء وتحسين القيمة المضافة لموارد البلاد المعدنية وخفض تكاليف النقل.
وبخصوص تأمين إمدادات البلد من المنتجات النفطية، قال ولد بلال إنه تم وضع الصيغة النهائية للمخطط الرئيسي للمستودعات في الداخل، ويجري العمل على توسيع طاقة التخزين بـ 24.000 متر مكعب في نواكشوط. وبالإضافة إلى ذلك، تمت إعادة تأهيل مرافق نواذيبو بسعة 50.000 متر مكعب من الديزل.
وفي ما يتعلق بالتحول الطاقوي، تم توقيع عدة مذكرات واتفاقات مع مستثمرين دوليين متخصصين في تطوير إنتاج الهيدروجين.