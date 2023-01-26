الوزير الأول: نتوقع بدء إنتاج الغاز مع نهاية السنة

قال الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود إن معدل تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع السلحفاة الكبر أحميم تجاوز 85%، ومن المتوقع بدء الإنتاج في نهاية هذه السنة.

وأضاف خلال عرض حصيلة عمل الحكومة وبرنامجها للسنة المقبلة، نه بالنسبة لحقل غاز بئر الله، تم توقيع عقد جديد مع الشريك يؤكد خيار الاستغلال على اليابسة لتطويره.

واعتبر الوزير الأول، أن قطاعا النفط والغاز من المجالات الواعدة وقد تم إعداد المخطط الرئيسي للغاز، مما سيسمح بإجراء دراسات الجدوائية للعديد من المشاريع النموذجية لتطوير الغاز، وخصوصا لتوليد الكهرباء وتحسين القيمة المضافة لموارد البلاد المعدنية وخفض تكاليف النقل.

وبخصوص تأمين إمدادات البلد من المنتجات النفطية، قال ولد بلال إنه تم وضع الصيغة النهائية للمخطط الرئيسي للمستودعات في الداخل، ويجري العمل على توسيع طاقة التخزين بـ 24.000 متر مكعب في نواكشوط. وبالإضافة إلى ذلك، تمت إعادة تأهيل مرافق نواذيبو بسعة 50.000 متر مكعب من الديزل.

وفي ما يتعلق بالتحول الطاقوي، تم توقيع عدة مذكرات واتفاقات مع مستثمرين دوليين متخصصين في تطوير إنتاج الهيدروجين.