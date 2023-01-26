موريتانيا أنتجت العام الماضي 34 طنا من الذهب

قال الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، اليوم الخميس، إن موريتانيا انتجت خلال العام الماضي (2022)، أزيد من 34 طنا من الذهب (34,4).

وأضاف الوزير خلال عرض برنامج الحكومة، وحصيلة عملها خلال العام المنصرم، إن 20 طنا من الكمية المنتجة العام الماضي من الذهب، كانت من طرف المشتغلين بقطاع التعدين التقليدي للذهب.

واعتبر أن نشاط التعدين التقليدي، يؤدي دورا هاما في استخراج الذهب، وامتصاص البطالة؛ حيث وفر هذا النشاط 52 ألف فرصة عمل مباشرة، و 200 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأشار ولد بلال إلى أن موريتانيا أنتجت خلال العام المنصرم، أكثر من 12,8 مليون طن من خام الحديد، و 35 ألف طن من خام النحاس.

وأكد أن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في البلاد، ولضمان الشفافية في تسيير عائدات الصناعات الاستخراجية تواصل تحسين حكامة القطاع من خلال نشر التقارير بشكل منتظم؛ وإنشاء مستودع للبيانات؛ وتنفيذ توصيات مختلف التقارير وفتح نقاش عام حول هذه المسائل على مستوى جميع ولايات الوطن.