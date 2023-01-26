محامي ولد بوبات يحضر الجلسة الثانية وينفي فرار موكله من العدالة

حضر المحامي عبد الله ولد تاج الدين، الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين في ملف العشرية، ليرافع عن موكله رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، ويؤكد أن موكله سافر إلى الخارج من أجل العلاج، رافضًا أن يكون في حالة فرار من العدالة.

وقال المحامي أمام المحكمة إن موكله خضع لعملية جراحية في اسبانيا، وسيعود إلى البلاد فور نهاية العلاج الذي يخضع له، مستغربًا وصفه بأنه “فار من العدالة” على لسان رئيس المحكمة خلال الجلسة الأولى، أمس الأربعاء.

وأضاف المحامي في مرافعته إن ولد بوبات سافر للعلاج في اسبانيا يوم 30 ديسمبر من العام الماضي، أي قبل صدور الاستدعاء للمحاكمة يوم 12 يناير الجاري.

وخلال المرافعة سأله رئيس المحكمة إن كان تقدم ببلاغ إلى المحكمة بأن موكله سيسافر من أجل العلاج خارج البلاد، وطلب منه تقديم دليل على ذلك.

في غضون ذلك، قدم المحامي لهيئة المحكمة تقريرًا طبيًا مترجمًا إلى العربية، قال إنه يثبت أن موكله خضع لعلاج سيستمر حتى يوم 27 يناير الجمعة، أي يوم غد الجمعة.

وطلب المحامي من المحكمة مراجعة قرار القبض على موكله الصادر عنها، والتراجع عن وصفه بأنه فار من العدالة، مؤكدًا أن موكله سيعود إلى البلاد فور اكتمال العلاج الذي يخضع له.