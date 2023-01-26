موريتانيا.. الحكومة تعوض عمال “أنير” المفصولين 500 مليون أوقية

توصلت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، اتفاقا مع العمال المفصولين من الشركة الوطنية لصيانة الطرق المعروفة سابقا ب « انير » يقضي بتعويضهم 500 مليون أوقية قديمة عن فصلهم من الشركة.

ووقعت وزارتا التجهيز والنقل والوظيفة العمومية، مساء اليوم، محضر الاتفاق مع ممثلي العمال الذين تم فصلهم سنة 2018.

وقال محمد الأمين ولد الشيخ عبد الله، مكلف بهمة في وزارة التجهيز والنقل، إن العمال الذين تم فصلهم من شركة « أنير » كان إشكالا ولم يجد له حلا منذ سنوات، إلا أن الحكومة الحالية عملت على إيجاد حلول ناجعة لهذه المشكلة.

وأضاف ولد الشيخ عبد الله في مؤتمر صحفي، أن وزارتي التجهيز والنقل والوظيفة العمومية خاضتا مفاوضات مع هؤلاء العمال وتوصلت معهم إلى اتفاق يقضي بتعويضهم 500 مليون أوقية قديمة مقابل سحب كل الشكايات، وطي هذا الملف نهائيا.

وكانت شركة « أنير » قد فصلت 148 عاملا بشكل « تعسفي »، ما دفعهم إلى تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية خلال هذه السنوات طالبوا فيها بتسوية « وضعيتهم » و »إنصافهم ».