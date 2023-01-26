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ولد الطائع يعزي في وفاة العلامة محمد المختار ولد اباه

صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

تقدم الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيد أحمد الطائع، اليوم الخميس، بتعزية في وفاة العلامة والدكتور محمد المختار ولد اباه، وصفه فيها بأنه “شخصية فذة، وطالما كان محل تقديره واحترامه”.

ولد الطائع الموجود في المنفى منذ قرابة عقدين، في دولة قطر، قال في تعزية بعث بها إلى أسرة الفقيد إنه طيلة السنوات الماضية لم تنقطع صلته بالفقيد.

وعبر عن تعازيه الحارة لذوي الفقيد ولجميع الموريتانيين في مصابهم الجلل، متمنيًا الرحمة والغفران للفقيد.

وخلال حكم ولد الطائع للبلاد، عين الدكتور محمد المختار ولد اباه رئيسًا لمجلس جائزة شنقيط حين قرر إطلاق الجائزة مطلع الألفية.

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صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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