غزواني يرأسُ مجلس الوزراء في روصو ويلتقي “أطر الترارزة”

تستعد مدينة روصو، جنوبي موريتانيا، لاستقبال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي سيعقد فيها اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس، ويعقد لقاءات مع الأطر والوجهاء، وفق ما نقل مراسل “صحراء ميديا” في المدينة عن مصادر خاصة.

وقالت هذه المصادر إن الرئيس سيبدأ زيارته صباح يوم الخميس، على أن تنتهي يوم الجمعة.

وأضافت أن ولد الغزواني سيرأس مجلس الوزراء في المدينة، وذلك للمرة الأولى منذ وصوله إلى الحكم، إذ لم يسبق أن انعقد مجلس الوزراء خارج العاصمة نواكشوط منذ عدة سنوات.

ومن المنتظر أن ينعقد مجلس الوزراء في مباني المعهد العالي التكنولوجي، في ضاحية روصو الشمالية الشرقية، حيث بدأت السلطات تجهيز قاعة ستحتضن الاجتماع.

وقالت المصادر إن السلطات اقتنت طاولة من الحجم الكبير، ينتظر أن تكون كافية لجلوس أعضاء الحكومة، سيتم تركيبها في إحدى القاعات الكبيرة بالمعهد.

وتستعد السلطات المحلية في المدينة لاستقبال الوزراء، ابتداء من مساء الأربعاء المقبل، على أن يصل الرئيس صباح الخميس، حيث سيعقد مجلس الوزراء فور وصوله.

وسيهيمن ملف الزراعة على اجتماع مجلس الوزراء، وعلى الأنشطة التي سيقوم بها ولد الغزواني خلال زيارته لمدينة روصو، وفق ما نقل مراسل “صحراء ميديا” عن مصادر مطلعة.

وأكدت ذات المصادر أن ولد الغزواني سيجري، مساء الخميس، لقاء مفتوحًا مع الوجهاء والأطر في ولاية الترارزة، وفي الليل سيجري بعض لقاءات على انفراد مع بعض الشخصيات.