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ولي عهد الكويت: كانت حياة محمد المختار ولد أباه زاخرة بالعطاء

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

بعث أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده مشعل الأحمد الجابر الصباح، تعزية إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في وفاة العلامة محمد المختار ولد أباه.

وقال الأمير نواف في تعزيته: «علمنا بتأثر نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى العلامة الموريتاني محمد المختار ولد أباه، ونقدم لكم خالص التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب».

وفي برقية ولي العهد مشعل الصباح، قال إنه تلقى «ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له، بعد حياة زاخرة بالإنجازات والعطاء».

وأضاف ولي العهد أن حياة الفقيد الكبير «نذر فيها نفسه وقدم الكثير لخدمة وطنه وأمته».

وخاطب ولي العهد الرئيس ولد الغزواني وذوي الفقيد قائلا: «إني إذ أشارككم أحزانكم في هذا المصاب الجلل، أعرب لفخامتكم ومن خلالكم للشعب الموريتاني الشقيق، وأسرة الفقيد عن خالص التعازي وصادق المواساة القلبية».

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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