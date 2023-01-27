وفد من الحكومة السنغالية يعزي في وفاة محمد المختار ولد أباه

استلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، تعزية من نظيره السنغالي، ماكي صال، بعث بها مع وفد حكومي، في وفاة العلامة محمد المختار ولد أباه.

وسلَّم التعزية سديكي كابا، وزير القوات المسلحة السنغالية، المبعوث الخاص للرئيس السينغالي، للرئيس ولد الغزواني، في العاصمة نواكشوط.

وقال المبعوث الخاص إنه تشرف ب«إبلاغ فخامة رئيس الجمهورية خالص تعازي نظيره السينغالي لفخامته وللشعبالموريتاني، إثر وفاة المغفور له بإذن الله السيد محمد المختار ولد اباه».

وأثنى المسؤول السينغالي على الراحل، داعيا «العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان».

وكان الرئيس السنغالي ماكي صال قد تقدم الأحد الماضي، بالتعزية إلى نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وإلى جميع الموريتانيين، في وفاة العلامة والدكتور محمد المختار ولد اباه، رئيس جامعة شنقيط العصرية.

وقال صال في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي: «تلقيت ببالغ الأسف خبر وفاة الدكتور محمد المختار ولد اباه، رئيسجامعة شنقيط العصرية. أحيي ذكرى الفقيد، ومساهمته في الحفاظ على هذا التراث الهائل».

وأضاف صال: «أتقدم بأصدق التعازي إلى أخي محمد ولد الشيخ الغزواني وإلى الشعب الموريتاني».