توقف وحدة التصفية بمركز الاستطباب في سيلبابي

أعلن مركز الاستطباب الجهوي بمدينة سيليبابي، عاصمة ولاية كيديماغه، توقف وجد التصفية بالمركز، نتيجة توقف ناتج عن تعطل مضخة معالجة المياه بوحدة التصفية.

وقال المركز، إن تعطل وحدة التصفية، جاء بعد حصول 6 أشخاص من أصل 10 أشخاص، على الحصص التي كانت مبرمجة لهم اليوم الجمعة.

وأضاف في بيان أنه “بعد حصول الخلل، استدعت الإدارة خبرة فنية لمعالجته، في حين طلبت من الأربعة الذين لم يستفيدوا من التصفية الرجوع غدا لأخذ حصصهم لدى المصلحة في حال تمت إعادة تشغيل الوحدة”.

وأكدت أنه في حالة لم يتم تشغيل الوحدة، فستتخذ الإجراءات اللازمة، لضمان تلقي حصصهم لدى مركز الاستطباب الجهوي بكيهيدي بولاية غورغول”.

وأشار البيان إلى أن المصالح المعنية بالوزارة، بدأت إجراءات اقتناء وتوريد وحدات تصفية جديدة، وبمواصفات جيدة، لضمان توفير هذه الخدمة بالمستشفى الجهوي لسيليبابي.

وأكد أنه في انتظار تأمين الخدمة على مستوى ولاية كيديماغه، سيستمر المستشفى في توفير حصص التصفية المطلوبة، لجميع مرضاه البالغ عددهم 15 مريضا، لدى مركز الاستطباب الجهوي بكيهيدي.