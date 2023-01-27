رئيس غينيا بيساو يوشح قنصل موريتانيا بوسام الاستحقاق

وشح رئيس غينيا بيساو عمرو سيسكو امبالو، القنصل الموريتاني باب ولد سيد أحمد تزامنًا مع نهاية فترة عمله في البلد الواقع في غرب القارة الأفريقية.

ومنح رئيس غينيا بيساو للقنصل الموريتاني وسام الجائزة الوطنية للاستحقاق والتعاون والتنمية، التي تمثل وسامًا مرموقًا يمنح للشخصيات التي ساهمت في الرفع من مستوى التعاون بين الدول.

وبحسب ما أعلن فإن التكريم كان تعبيرًا عن “تقدير وتثمين الجهود التي بذل القنصل الموريتاني في سبيل الارتقاء بمستوى التعاون بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة غينيا بيساو”.

وتزامن التكريم مع نهاية مأمورية القنصل الموريتاني في غينيا بيساو، ومساهمته في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لموريتانيا في غينيا بيساو من قنصلية عامة إلى سفارة.

وجرى التكريم في حفل احتضنه القصر الرئاسي بمدينة بيساو، حضره الوزير الناطق باسم رئاسة الجمهورية، ومديرة الديوان، وبعض المستشارين في الرئاسة.

وتسارعت وتيرة العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وتعززت أكثر بعد انتخاب عمرو سيسكو امبالو رئيسًا لغينيا بيساو يناير 2020، حيث حضر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حفل تنصيبه، وزار امبالو نواكشوط منذ ذلك الوقت عدة مرات.

وتوجد جالية موريتانية معتبرة في غينيا بيساو، أغلبها من التجار الذين لهم حضور معتبر في البلد، على غرار العديد من بلدان غرب القارة الأفريقية.