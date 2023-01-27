هذا ما سيستفيد عمال “سنيم” من رفع حد الأجور الأدنى

أبلغت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، اليوم الجمعة، عمالها أنهم سيستفيدون من قرار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بزيادة الحد الأدنى للأجور، ابتداء من يناير الجاري.

وقال مراسل “صحراء ميديا” إن إدارة الشركة المنجمية شرحت تفاصيل استفادة العمال من هذه الزيادة، خلال اجتماع احتضنته مكاتب الشركة، وترأسه مدير مقر الاستغلال بمدينة ازويرات محمد ولد ماء العينين، وحضره رئيس مصلحة الأشخاص بمدينة ازويرات، بالإضافة إلى عدد من مناديب العمال.

وأوضحت إدارة الشركة أن العمال سيحصلون على زيادة بنسبة 50 في المائة، على العلاوة المرتبطة بالمادة 42، المتعلقة بحد السداد في تطبيق المساهمة في سداد الدين الجماعي.

كما تشمل نفس الزيادة علاوة المغادرة في الإجازة السنوية المعوضة، وعلاوة السلة وعلاوة المردودية، بالإضافة إلى علاوة التنقل.

وأضافت إدارة الشركة خلال الاجتماع أن الزيادة سيحصل عليها العمال، ولكن مستوى استفادة العمال منها ستكون متغيرة من عامل لآخر حسب الأداء والمسؤوليات والمنصب.

وأوضحت أن الزيادات المتغيرة ستشمل علاوة الإجازة السنوية وعلاوة الحادث المهني، بالإضافة إلى تعويض الضريبة الخاصة بالدخل.

وفي الأخير، أكدت الإدارة أنه ستتم زيادة علاوتين خاصتين بالعمال البسطاء، ويتعلق ذلك بعلاوة التنقل وعلاوة المردودية، فيما يستفيد كل عمال الشركة من زيادة العلاوات الأخرى.

وكان الرئيس الموريتاني قد أعلن بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الوطني الماضية، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2023.