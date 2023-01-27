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أخباررياضة

موريتانيا تخسر من السنغال في ربع نهائي «الشان»

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 39 دقيقة

 خسر المنتخب الموريتاني للاعبين المحليين بهدف دون مقابل أمام نظيره السنغالي، في مباراة ربع النهائي من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “الشان” الجزائر 2022.

هدف المباراة الوحيد، جاء من ركلة جزاء في الدقيقة الـ34 من الشوط الأول من عمر المباراة، وسجلها اللاعب السنغالي لمين كامارا.

وبهذه الخسارة تنتهي رحلة المنتخب الموريتاني للمحليين في بطولة أفريقيا للأمم – الجزائر 2022 عند محطة ربع النهائي، وهو الدور الذي وصل إليه لأول مرة في تاريخه، بعد تعادله في دور المجموعات مع أنغولا دون أهداف، وهزم المنتخب المالي بهدف دون مقابل.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 39 دقيقة

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