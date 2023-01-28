في البرلمان.. نائب معارض يرفع “مِرجلًا” في وجه الوزير الأول

رفع النائب البرلماني المعارض محمد ولد محمد امبارك، اليوم السبت، مرجلًا خلال جلسة برلمانية لنقاش حصيلة عمل الحكومة، تعبيرًا عن صعوبة الأوضاع المعيشية للمواطنين.

النائب المعارض قال مخاطبًا الوزير الأول محمد ولد بلال الحاضر في الجلسة العلنية: “أنا عندي معادلة أسميها معادلة المرجل، فالمليارات التي أنفقتم لم تنعكس على هذا المرجل”.

وأضاف ولد محمد امبارك: “الأسعار وصلت عنان السماء، والمواطن لم يعد بمقدوره العيش، وكثير من المواطنين قلبوا مراجلهم منذ زمن”، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يجد صعوبة كبيرة في تأمين وجبتين لليوم.

النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، أوضح في مداخلته أن “المشكلة تكمن في المرجل، لأن المليارات التي تحدثتم عنها في تقرير الحصيلة، وما قلتم من نسب التنمية، لم نجد له أي أثر في المرجل”.

وشدد على أن كل المليارات “ذهب في الفساد وصفقات الفساد”، على حد تعبيره.

وكان النائب البرلماني يتحدث خلال جلسة علنية بحضور الوزير الأول محمد ولد بلال وأعضاء الحكومة، لنقاش حصيلة وبرنامج عمل الحكومة الذي قدمه ولد بلال يوم الخميس الماضي.