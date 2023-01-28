موريتانيا.. تحويلات واسعة لقيادات الأمن الوطني (أسماء)

أجرت الإدارة العامة الأمن الوطني، في موريتانيا، اليوم السبت، تحويلات وتغييرات واسعة في صفوف قيادات الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي.

وقال البيان الصادر عن الإدارة، إن هذه التغييرات تهدف إلى «خلق ديناميكية جديدة وأكثرَ فاعلية داخل مختلف هيئات الشرطة الوطنية لضمان الاستمرار في ضبط الأمن على المستوى الوطني، والحد من الجريمة ومحاربتها، وتوقيف الخارجين على القانون» وفق تعبيره.

وجاءت التغييرات كالتالي:

– الأكاديمية الموريتانية للسلم والأمن:

المدير:

المفوض الاقليمي محمد الشريف ولد الغرابي، مستشار المدير العام للأمن الوطني سابقا،

– المدرسة الوطنية للشرطة

المدير :المفوض الرئيس محمد ولد أحمد جدو . مستشار المدير العام للأمن سابقا

– إدارة المصادر البشرية و التكوين

المدير: المفوض الإقليمي اعل ولد المختار؛ مدير شرطة الجو والحدود سابقا

– إدارة شرطة الجو و الحدود

المدير: المفوض الإقليمي محمد ولد احمدو ولد الحسين؛ مدير المدرسة الوطنية للشرطة سابقا.

– إدارة الأمن العمومي

المدير: المفوض الإقليمي محمد كابر ولد سيدي؛ المدير الجهوي لأمن الحوض الغربي سابقا.

– المفوض الخاص بمطار نواكشوط الدولي

المفوض الخاص: المفوض الرئيس أحمد ولد ميمون؛ المدير الجهوي لأمن نواكشوط الشمالية سابقا.

– الإدارة الجهوية لأمن نواكشوط الغربية:

المدير: المفوض الرئيس عثمان ولد محمد عثمان؛ المفوض الخاص بمطار نواكشوط سابقا.

– الإدارة الجهوية لأمن نواكشوط الشمالية

المدير: المفوض الرئيس محمد ولد اشنيظره؛ مدير المصادر البشرية و التكوين سابقا.

– الإدارة الجهوية لأمن ولاية الحوض الغربي

المدير الجهوي: المفوض الرئيس يعقوب ولد سيداتي ولد شنان؛ المفوض الخاص لمطار نواذيبو سابقا.

– الإدارة الجهوية لأمن ولاية لعصابة

المدير الجهوي: المفوض الرئيس الطالب بوي ولد السعيد المدير؛ الجهوي لولاية كوركل سابقا.

– الإدارة الجهوية لأمن ولاية كوركل

المدير الجهوي: المفوض الإقليمي محمد يحي ولد محمد محمود؛ المدير الجهوي لأمن ولاية لبراكنه سابقا.

– الإدارة الجهوية لأمن و لاية لبراكنة

المدير الجهوي: المفوض الإقليمي الشريف المختار ولد شريف محمد؛ المدير الجهوي لأمن ولاية إنشيري سابقا.

– الإدارة الجهوية لأمن ولاية أدرار

المدير الجهوي: المفوض الرئيس ابو هارونا؛ المدير الجهوي لولاية تكانت سابقا.

– الإدارة الجهوية لأمن لولاية كيدماغه

المدير الجهوي: المفوض عبد الفتاح ولد حباب؛ مدير الأمن العمومي سابقا.

– الإدارة الجهوية لأمن ولاية تكانت

المدير الجهوي: المفوض الرئيس ابراهيم ولد ملاي رشيد؛ المدير الجهوي لأمن ولاية كيدماغه سابقا.

– الإدارة الجهوية لأمن ولاية إنشيري

المدير الجهوي: المفوض الرئيس النينه ولد محمد خطري؛ المدير الجهوي لأمن ولاية آدرار.