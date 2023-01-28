انطلاق الإحصاء الانتخابي..و CENI تتوقع زيادة 900 ألف صوت للائحة

أطلق رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه ولد عبد الجليل، عملية الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، في فروع اللجنة المستقلة للانتخابات على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث (لكصر، دار النعيم، وعرفات).

وتوقع الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للانتخابات محمد تقي الله الأدهم زيادة اللائحة الانتخابية لهذه السنة – حسب التقديرات الأولية – بنحو 900 ألف صوت، مع الأخذ في الاعتبار العدد الرسمي للإحصاء الانتخابى السابق والبالغ مليون و500 ألف صوت.

وأوضح ولد الأدهم في تصريح صحفي أن عملية الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي تتميز عن سابقاتها بكون هذا الإحصاء شامل وليس تكميلي، ويسمح بتسجيل جميع المواطنين بدءًا من سن الثامنة عشرة فما فوق، مع إعادة تسجيل الجميع من جديد بما فيهم المواطنين الذين سبق تسجيلهم على اللوائح الانتخابية.

وأضاف أنه تم هذه المرة استحداث خاصية التسجيل عن بعد، والتي تسمح لأي مواطن بالتسجيل انطلاقا من أقرب مركز له مع تحديد واختيار مكان ومكتب التصويت الذي يرغب بالتسجيل فيه والتصويت من خلاله في أي ولاية أو مقاطعة ومكتب على عموم البلاد.

وفيما يتعلق بالجاليات في الخارج، أوضح محمد تقي الله الأدهم أنه تم استصدار مقرر خاص حدد الدول التي سيتم تسجيل الموريتانيين المغتربين فيها عبر أربع قارات.

و سيتمكن الموريتانيون من التصويت في قارة آسيا ببلدان المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر،

وفي إفريقيا سيصوت المقيمون في غينيا بيساو، غامبيا، وساحل العاج،أما في أوروبا فستصوت الجالية الموريتانية في فرنسا، وفي قارة أمريكا الشمالية ستتمكن جالسة الولايات المتحدة الأمريكية من التصويت.