الوزير الأول: تصلنا تقارير أسبوعية بمستوى حضور المعلمين والأطباء

قال الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال إن غياب المعلمين والأطباء ليس مقبولا، مشيرا إلى أن تقارير أسبوعية تصل مجلس الوزراء بمستوى الحضور.

وأوضح ولد بلال في كلمة له أمام البرلمان أن الحكومة اتخذت إجراءات بتعليق رواتب الموظفين الذين تغيبوا عن عملهم وستتابع العملية، وفقتعبيره.

وفيما يتعلق بتدني نسب النجاح في المسابقات الوطنية بين أن الحكومة تولي عناية خاصة لمستوى التعليم وتوجد لديها الاحصائيات، حيث لوحظ تدني نسب النجاح في ولايتي الحوض الشرقي وكيدماغا.

وأشار إلى وجود لجنة وزارية تعمل على معالجة الأمر وأنشئت خطة للرفع من التعليم في هذه الولايات وخاصة في المواد العلمية.