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الوزير الأول: تصلنا تقارير أسبوعية بمستوى حضور المعلمين والأطباء

ولد بلال: لاحظنا تدني نسب النجاح في المسابقات بالحوض الشرقي وكيدي ماغا

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
محمد ولد بلال ـ الوزير الأول الموريتاني (AMI)

قال الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال إن غياب المعلمين والأطباء ليس مقبولا، مشيرا إلى أن تقارير أسبوعية تصل مجلس الوزراء بمستوى الحضور.

وأوضح ولد بلال في كلمة له أمام البرلمان أن الحكومة اتخذت إجراءات بتعليق رواتب الموظفين الذين تغيبوا عن عملهم وستتابع العملية، وفقتعبيره.

وفيما يتعلق بتدني نسب النجاح في المسابقات الوطنية بين أن الحكومة تولي عناية خاصة لمستوى التعليم وتوجد لديها الاحصائيات، حيث لوحظ تدني نسب النجاح في ولايتي الحوض الشرقي وكيدماغا.

وأشار إلى وجود لجنة وزارية تعمل على معالجة الأمر وأنشئت خطة للرفع من التعليم في هذه الولايات وخاصة في المواد العلمية.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات

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