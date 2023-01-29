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أخبار

نادي «الجاليات الموريتانية» يستنكر استبعاد دول من التصويت في الانتخابات

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

أعلن “النادي الموريتاني للجاليات” انزعاجه من القرار المشترك الموقع من طرف وزيري الداخلية واللا مركزية؛ والشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، والقاضي بتحديد ثماني دول فقط، هي التي يحق للجاليات الموريتانية فيها التصويت في الانتخابات المقبلة.

واستنكر النادي في بيان له إقصاء جاليات موريتانية كبيرة في عديد من البلدان؛ خصوصا في القارة الإفريقية وأوروبا ، مشيرا أنه من غير المقبول اقتصار قارة مثل إفريقيا على ثلاث دول فقط، ونفس الأمر ينطبق على قارات أخرى يوجد في بلدانها جاليات هامة، وفق البيان.
ودعا النادي السلطات الموريتانية لتوسيع دائرة البلدان التي يحق للمقيمين الموريتانييين بها التصويت، مقترحا إضافة 14 دولة.
واقترح النادي إضافة بلدان؛ السينغال ومالي والمغرب ومصر؛ والجزائر وتؤنس وانغولا وتركيا وإسبانيا والكونغو والغابون وكندا والصين وبلجيكا.

وقال البيان إن إقصاء هذه الدول التي توجد بها جاليات موريتانية كبيرة و عدم السماح لها بالمشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلها في البرلمان؛ يعد مخالفة للدستور الذي يمنح كل مواطن حق التصويت والانتخاب.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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