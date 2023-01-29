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أخباررياضة

ولد يحي: لم أكشف عن دعمي لاستضافة أي دولة لأمم إفريقيا 2025

دعا في تدوينته وسائل الإعلام لتحري المصداقية

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ثواني
أحمد ولد يحيى ـ رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم

نفى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أحمد ولد يحي اليوم الأحد أنباء دعمه لأحد الملفات المترشحة لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025.

وقال ولد يحي في تدوينة على صفحة الشخصية في الفيسبوك إنه طالع في بعض وسائل الإعلام بشكل متكرر أنه حدد موقفه من دعم أحد الملفات المترشحة.
وأكد أنه كعضو في اللجنة التنفيذية للكاف، لا يمكنه أن يعلن أي موقف محدد في هذا الصدد، “حيث لم أعلنه سابقاً ولن أعلنه لاحقاً”.
ودعا رئيس الاتحاد وسائل الإعلام كافة لتحري الصدق والمهنية في الحديث عن مواقف حساسة كهذه، حسب تعبيره.
وتداولت عدة مواقع اليوم أخبارا تفيد بدعم ولد يحي لملف الجزائر لاستضافة كأس أمم إفريقيا لسنة 2025.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ثواني

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