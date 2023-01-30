مسؤولة أمريكية رفيعة تزور مقر منتدى الأعمال الأمريكي- الموريتاني

زارت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، المكلفة بالاقتصاد والشؤون الإقليمية، جوي باسو، اليوم الاثنين مقر منتدى الأعمال الأمريكي الموريتاني، بالعاصمة نواكشوط.

وعقدت باسو رفقة السفيرة الأمريكية في نواكشوط، سينثيا كيرشت، اجتماعا مع أعضاء المجلس بحضور رئيسه سيدأحمد ولد اعبيدنا،والأمين العام سيدي محمد ولد كاعم.

وأكد رئيس منتدى الأعمال الأمريكي الموريتاني، سيدأحمد ولد اعبيدنا، على “أهمية وجود مجلس يضم خيرة أبناء موريتانيا، لبناء جسر يعمل على تشجيع وجود علاقات اقتصادية وتجارية بين موريتانيا والولايات المتحدة“، وفق تعبيره.