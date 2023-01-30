bimbankmauritanie
chinguitel

chinguitel
أخبار

مسؤولة أمريكية رفيعة تزور مقر منتدى الأعمال الأمريكي- الموريتاني

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

زارت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، المكلفة بالاقتصاد والشؤون الإقليمية، جوي باسو، اليوم الاثنين مقر منتدى الأعمال الأمريكي الموريتاني، بالعاصمة نواكشوط.

وعقدت باسو رفقة السفيرة الأمريكية في نواكشوط، سينثيا كيرشت، اجتماعا مع أعضاء المجلس بحضور رئيسه سيدأحمد ولد اعبيدنا،والأمين العام سيدي محمد ولد كاعم.

وأكد رئيس منتدى الأعمال الأمريكي الموريتاني، سيدأحمد ولد اعبيدنا، علىأهمية وجود  مجلس يضم خيرة أبناء موريتانيا، لبناء جسر يعمل على تشجيع وجود علاقات اقتصادية وتجارية بين موريتانيا والولايات المتحدة، وفق تعبيره.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

مقالات ذات صلة

محكمة مكافحة الفساد تستنطقُ المتهمين في ملف العشرية

منذ 7 ساعات
منشئات الغاز قبالة السواحل الموريتانية - السنغالية

نسبة الأشغال في حقل «آحميم» للغاز قاربت 88%

منذ 14 ساعة

دفاع الدولة: الظروف الصحية للرئيس السابق لا تمنع محاكمته

منذ 14 ساعة

بتهمة تبييض الأموال.. عزيز يمثل “هيئة الرحمة” أمام المحكمة

منذ 14 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى