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المغرب العربي

الرئيس الجزائري يجري “زيارة دولة” إلى روسيا في مايو

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 دقيقة
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

اتفق الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات هاتفية الثلاثاء على جدولة زيارة دولة لتبون إلى روسيا في “شهر أيار/مايو المقبل”، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.

وجاء في البيان أن الرئيسين تناولا “العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، ولا سيما آفاق التعاون الطاقوي”.

كذلك، تطر قا إلى “اجتماع مرتقب للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-الروسية”، سيعقد خلال الزيارة التي سيجريها الرئيس الجزائري في أيار/مايو، وفق البيان الذي لم يشر إلى الموعد المحد د للزيارة.

وتقيم الجزائر وموسكو علاقات وثيقة منذ زمن بعيد.

في العام 2021 بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين ثلاثة مليارات دولار، على الرغم من جائحة كوفيد.

وينسحب التقارب بين البلدين على التعاون العسكري، إذ تعد موسكو أحد أبرز مور دي الأسلحة إلى الجزائر، أكبر دول إفريقيا من حيث المساحة.

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 دقيقة

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